Sechs Stunden lang verletzt neben Auto gelegen

Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Braunau/Inn fuhr von Dienstag auf Mittwoch gegen 0.30 Uhr in einem vermutlich durch Alkohol beeinträchtigtem Zustand mit seinem Pkw in Lochen am See auf dem wenig befahrenen Güterweg Scherschham. In einer langgezogenen Rechtskurve, am Beginn eines kleinen Waldstückes, geriet er auf das linke Straßenbankett, verlor die Kontrolle über den Pkw, kam rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Durch die Wucht des Anpralls wurde der Pkw gegen zwei weitere Bäume in den Wald geschleudert und kam auf der linken Fahrzeugseite zu liegen.