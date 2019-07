Drehleiter für Einsatz in nur zwei Metern Höhe

Werbeschild droht abzustürzen - dieser Alarm im Zentrum von Krems rief am Wochenende die Feuerwehr auf den Plan. Ein Anrufer hatte zuvor die Bezirksalarmzentrale informiert, die daraufhin einen Drehleiterwagen in die verwinkelten Gassen beorderte. Am Einsatzort gab es jedoch rasch Entwarnung - und Kopfschütteln.