Seenotretter holen jetzt Quereinsteiger an Bord

An diesem Sonntag präsentiert die Gesellschaft anlässlich des „Tages der Seenotretter“ an den Stützpunkten entlang der Küsten ihre Arbeit. In den vergangenen Jahren nahmen jeweils etwa 20.000 Menschen die Gelegenheit wahr, Rettungskreuzer und -boote zu besuchen. 2018 brachten die Retter bei 2156 Einsätzen 356 Menschen in Sicherheit.