Wo stecken sie? Fast 100 Steirer sind vermisst

600 Steirer verschwunden

Dieser Fall aus der Vergangenheit hat sich in seine Erinnerung eingebrannt, obwohl es für den Ermittler in der Gegenwart genug zu tun gibt. Rund 600 Steirer sind alleine in diesem Jahr verschwunden und größtenteils wieder aufgetaucht. Beim Bundeskriminalamt tatsächlich als abgängig gemeldet sind in der Steiermark 100 Personen - österreichweit sind es derzeit etwas mehr als 1000. „Die meisten Abgängigen sind Jugendliche, oftmals Mädchen. Da kann es schon vorkommen, dass das selbe Kind öfters verschwindet. Für uns gilt: Jeder Fall wird zu 100 Prozent ernst genommen, auch wenn ein Mensch erst am Vortag zum letzten Mal verschwunden war“, erzählen Fahnder.