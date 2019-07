Gebäude hochklettern fast so wie Spiderman

Es gibt diverse Möglichkeiten, wie die Beamten auf einen Kran klettern und sich abseilen lassen können - Stichwort etwa Knöpferlseil oder Seilstrickleiter. Diese Varianten werden in regelmäßigen Abständen in Form von aufwendigen Seiltechnik-Parcours trainiert.Neben dem Kran standen auch Zugriffe in Gebäuden auf dem Übungsprogramm in Feldkirch, bei denen die Fähigkeiten der Seiltechniker gefragt waren. So mussten sie sich etwa Zutritt in die Wohnung einer Täterin verschaffen, die ihren Mann mit einer Waffe bedrohte.