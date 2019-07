Seit 37 Jahren Lokführer aus Leidenschaft

Daten und Fakten

In Tirol gibt es derzeit rund 380 Lokführer, davon sind sechs Frauen. Jedes Jahr werden 44 neue Lokführerinnen und Lokführer gesucht - und zwar sowohl in Tirol als auch in Vorarlberg. Bestimmte Voraussetzungen wie zum Beispiel eine Maschinenschlosser-Lehre gibt es nicht mehr. Es muss lediglich ein Aufnahmetest samt medizinischer Untersuchung, Psychotest und persönlichem Gespräch absolviert werden. Im Laufe der Jahre werden kontinuierlich Fortbildungen angeboten. In den kommenden fünf Jahren steht bei den ÖBB eine Pensionierungswelle an. Österreichweit werden in allen Berufsgruppen - Lokführer, Schaffner, Zugbegleiter, Techniker und Co. - rund 10.000 Personen gesucht. In Tirol werden 800 Stellen ausgeschrieben. Nähere Informationen gibt es unter: https://karriere.oebb.at/de/bewerbung