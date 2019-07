Das ist nicht das Siegel des US-Präsidenten, oder?

Damit nicht genug, hält der US-Adler in dem Präsidenten-Siegel eigentlich Pfeile in der Kralle. In der am Dienstag hinter Trump gezeigten Version hält der Raubvogel allerdings Golfschläger - eindeutig ein Seitenhieb gegen Trump, der einen großen Teil seiner Zeit auf dem Golfplatz verbringt. In der anderen Kralle hält der manipulierte Adler zudem Geldscheine statt einem Olivenzweig.