„Es gibt bei Hunden kein Zuviel an Ausbildung“

„Kosten kein Faktor“

„Mangelnde Kenntnis darüber, wen man da an der Leine hat, führt zu Unfällen“, so Wolf. Deshalb sollte der Vierbeiner im Idealfall eine mehrstufige Ausbildung erhalten. „Das kostet nicht die Welt, wenn man bedenkt was oft für Hundespielzeug ausgegeben wird.“ Und in einer guten Ausbildung wird von einem erfahrenen Trainer auch das Wesen des Hundes angeschaut.