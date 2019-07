Hundeführschein und strengere Strafen kommen

Rascher Landtagsbeschluss

„Der Schutz der Menschen muss immer an oberster Stelle stehen. Die geplanten Verschärfungen sind zum Schutz unserer Kinder, unserer Mitbürger, aber auch zum Schutz von Hundehaltern und ihren Vierbeiner, die ja auch immer wieder in gefährliche Situationen mit Problemhunden geraten“, betonen LH Thomas Stelzer und der zuständige Landesrat Wolfgang Klinger. Ihr gemeinsames Versprechen: „Wir werden mit Experten konkrete Maßnahmen erarbeiten und wollen das Hundehaltegesetz so rasch wie möglich im Landtag beschließen.“