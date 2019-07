Hotelküche muss für eine Woche kalt bleiben

„Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert“, zeigt sich Inhaber Wolfgang Rohrauer (42) erleichtert. Um kurz nach ein Uhr in der Nacht zerriss es seine Küche, Feuer brach aber keines aus. Zwei Angestellte des Hotels, welche sich zufällig in der Küche aufhielten, kamen mit leichten Prellungen an den Händen davon und alarmierten sofort den Chef.