Gäste fliehen bereits vor unerträglichem Bau-Lärm

Alles neu in Mariatrost

Die nächste Großbaustelle tut sich übrigens in Mariatrost auf, wo man an einem neuen Ortszentrum plant. Nachdem kürzlich der letzte Flüchtling ausgezogen ist, sollen in die „Einkehr“ sowie in den dahinterliegenden Komplex Wohnungen und Gewerbebetriebe einkehren.