Warten auf die große Verlosung

Ibertsberger will „am Ball“ bleiben – auch wenn derzeit die Tür am Trainermarkt zu ist. Zwar hat sich sein Kontrakt bei Austria Wien nach erfolgreicher Europa-League-Qualifikation im Frühjahr um ein Jahr verlängert. Doch bei den Veilchen war unter Neo-Coach Ilzer kein Platz mehr. Gut bezahlt spazieren zu gehen ist aber nicht unbedingt das, was sich „Ibi“ vorstellt. Am liebsten würde er sofort zurück auf die Trainerbank.