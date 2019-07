Abkassiert mit dem „Umtausch-Trick“

Eine weggeworfene Rechnung hat sich der 26-Jährige in dem Einrichtungshaus in Vösendorf, Bezirk Mödling, geschnappt. Dann griff er sich die darauf verzeichneten Waren, ging zur Kassa und gab den Einkauf samt Beleg zurück. Dass er damit abkassiert hat, gab der Verdächtige aus Wien bereits vor Gericht zu. Nach einiger Zeit versuchte es der Mann - erfolgreich - mit einer neuen Masche: Er merkte sich, was andere Kunden an der Kassa bezahlt hatten, ging dann etwas später zur Kassierin, zählte den Einkauf auf und erklärte: „Ich habe leider die Rechnung verloren.“