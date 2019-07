Alkolenkerin versetzte Polizisten einen Tritt

Kinder gefährdet

In der Schlossstraße war eine Frau mit drei Kindern unterwegs. Die Streifenbesatzung schaltete das Folgetonhorn ein, um die Fußgänger vor der ankommenden Gefahr zu warnen. Diese eilten zum Glück nach links und nach rechts an den Fahrbahnrand, während die Alkolenkerin einfach dazwischen durchfuhr. An der Kreuzung mit der Wagrainer Straße bog sie dann nach links ab. An dieser Kreuzung waren wieder Passanten unterwegs, die durch das Folgetonhorn gewarnt wurden und sich rechtzeitig noch in Sicherheit bringen konnten.