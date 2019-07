Tante soll 15-Jährige an Freier vermittelt haben

Bis zu fünf Jahre Haft

Aufgeflogen ist die ganze Sache durch einen anderen Rotlicht-Prozess vor der gleichen Richterin. Denn die Mädchen hatten sich nach der „Tante“ einen anderen Zuhälter gesucht, der sie in Nachtclubs, aber auch in einem Geheimbordell in seiner Wohnung in Linz an Männer vermittelte. „Die Mädchen haben das freiwillig gemacht, trotzdem ist es verboten“, sagte damals Staatsanwältin Michaela Breier. Und das gilt auch für die Angeklagte im neuen Prozess.Ihr drohen bis zu fünf Jahre Haft.