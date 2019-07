Gesäuse: Bei den letzten Wildflüssen Europas

Auch wenn die Landflucht hier ebenso spürbar ist wie in vielen anderen Regionen der nördlichen Steiermark, so sind es dennoch immer mehr Junge, die ins Gesäuse kommen, um zu bleiben. Oder, wie im Fall von Hermann Berger, gar nie das Weite gesucht haben: „Die Stadt gibt mir nichts. Außerdem hab ich noch nirgends so viel schöne Natur auf einem Fleck gesehen wie hier bei uns“, schwärmt der 35-Jährige von seiner Heimat. Deshalb hatte der Tausendsassa auch eine Vision: Nicht das Geld zum Urlaubmachen ins Ausland tragen, sondern die Gäste in die eigene Region holen. Mit dem Bau von drei exklusiven Chalets in Landl hat der Steirer direkt ins Schwarze getroffen: „Unser erstes Haus ist seit dem Aufsperren im Vorjahr durchgehend ausgebucht. Und das, obwohl wir noch nicht einmal Werbung gemacht haben. Demnächst eröffnen wir weitere zwei Chalets, das war’s dann aber“, erzählt der Unternehmer.