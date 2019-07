Frau von Helfern aus dem Wasser geborgen

Am 16. Juli 2019 um 15:45 Uhr wurde die Polizei Braunau zur Enknachmündung in Braunau beordert, da dort eine weibliche Person am Wasser liegend aufgefunden wurde. Vor Ort eingetroffen wurde die bislang unbekannte Frau bereits von Rettung und Notarzt erstversorgt. Laut Angaben der Notärztin sei sie unterkühlt aber in einem stabilen Zustand.