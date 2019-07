Brand in Mehrparteienhaus: 29 Menschen gerettet

In einem Mehrparteienhaus in Kirchbichl in Tirol (Bezirk Kufstein) ist in der Nacht auf Dienstag ein Brand ausgebrochen. Alle 29 Personen, die in dem Wohnhaus waren, mussten in Sicherheit gebracht werden, teilte die Polizei mit. Sie konnten bei Bekannten unterkommen oder wurden in der Hauptschule Kirchbichl untergebracht. Verletzte dürfte es laut Exekutive keine geben.