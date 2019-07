Britischer YouTube-Star stirbt bei E-Scooter-Crash

Wie die britische Zeitung berichtet, sei dies der erste tödliche Unfall mit einem E-Scooter in Großbritannien. Anders als in Österreich ist es in Großbritannien verboten, die eletrisch betriebenen Roller auf der Straße oder auf dem Gehsteig zu fahren. Hierzulande sind Miniroller mit Fahrrädern gesetzlich gleichgestellt, dürfen daher zwar nicht auf Gehwegen, aber auf Fahrradwegen und auf der Straße genutzt werden. Im Vorjahr sind in Österreich 17 Menschen bei Unfällen mit elektrisch betriebenen Fahrrädern oder Scootern getötet worden.