Fünfköpfige Jugendbande beging mehrere Diebstähle

Im Zeitraum von 12. Juni bis 24. Juni wurden in Asten insgesamt drei Einbruchsdiebstähle in einen Kiosk verübt, wobei immer neben Bargeld auch Lebensmittel und Süßwaren gestohlen wurden. Intensive Ermittlungen führten schließlich zur Ausforschung von Jugendlichen, die in einer Jugendeinrichtung im Bezirk Linz Land untergebracht sind.