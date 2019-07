Arbeitsunfall in Kufstein: Mann schwer verletzt

Am Donnerstagmorgen führte ein 50-jähriger Österreicher in Kufstein Fliesenverlegearbeiten durch. Beim Zuschneiden einer Fliese verklemmte sich laut Polizei das Blatt des Winkelschleifers und brach ab, worauf der Winkelschleifer wegrutschte und den Mann am Oberschenkel verletzte. Der 50-Jährige wurde mit einer stark blutenden Wunde mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.