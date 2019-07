Hauseigentümer werden von Anschreiben belästigt

„Wir fühlen uns belästigt“, sagte ein Ehepaar zur „Krone“, das in Linz ein Haus besitzt und anonym bleiben will. Nicht das erste Mal hatten sie einen genau adressierten Brief von einer Wiener Immobilienfirma im Postkasten. Darin heißt es: „Wir interessieren uns für Ihre Liegenschaft.“ Viele Eigentümer erhalten solche Schreiben. Wir fragten Anwalt Huber Niedermayr, ob das rechtens ist.