Trio plündert Shop im Outlet-Center

Markenkleidung im Wert von 700 Euro ließen drei polnische Kriminaltouristen in Modegeschäften in Parndorf mitgehen. Dank aufmerksamer Verkäuferinnen wurden die frechen Diebe noch an Ort und Stelle gefasst. Der Fahrer des Fluchtwagens tischte vor Gericht in Eisenstadt eine hanebüchene Geschichte auf.