Wanderer (60) 250 Meter in den Tod gestürzt

Tödlicher Alpinunfall am Mittwoch im Gemeindegebiet von Prägraten am Großvenediger: Ein deutscher Wanderer (60) stieg in Richtung Schernerskopf auf. Plötzlich kam er auf dem Steig zu Sturz. Der Alpinist stürzte daraufhin rund 250 Meter in die Tiefe. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.