Arbeiter (48) stürzt im Zillertal auf Eisenstange

Schwerer Arbeitsunfall am Mittwoch in Hainzenberg im Tiroler Zillertal: Ein 48-Jähriger war auf einer Baustelle mit Ausschalungsarbeiten beschäftigt. Der Mann verlor das Gleichgewicht und stürzte auf ein am Boden liegendes Betonstahlgerüst. Dabei durchborte eine Eisenstange seinen rechten Oberarm.