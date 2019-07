Kufstein forciert den Kampf gegen Asbest-Deponie

Die in Kufstein geplante Baumassenaufbereitungsanlage, in der jährlich auch an die 40 Tonnen asbesthaltige Materialien zwischengelagert werden sollen, stößt auf eine sehr breite Front des Widerstandes. Am Mittwoch fand hierzu ein Lokalaugenschein statt, bei dem die Emotionen der Gegnerschaft teilweise überkochten.