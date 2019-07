Bissige Vierbeiner gingen auf ihre Besitzer los

Schauplatz des Hundekampfes war der Eingangsbereich eines Hotels in Längenfeld. Dort waren sich gegen 20.50 Uhr die Vierbeiner der beiden Urlaubsgäste (55 und 68 Jahre alt) in die Quere gekommen. „Nachdem sich der Mischlingshund von seinem 68-jährigen Besitzer losreißen konnte, verbiss er sich in den linken Hinterfuß des Schäferhundes des 55-Jährigen“, hieß es vonseiten der Polizei.