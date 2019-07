Frostige Stimmung bei Taufe von Archie Harrison

„Kate sieht seltsam steif aus“

Vor allem William und Kate sind James dabei ins Auge gestochen. Die 37-Jährige sehe demnach aus, als wolle sie flüchten. „Kate sitzt am anderen Ende es Fotos, sieht seltsam schmal und steif aus, mit ihren an den Körper herangezogenen Armen und ihrem halben Lächeln“, so die Expertin zur „Daily Mail“. Ähnliches gelte auch für Kates Ehemann, ist sich James sicher. Seine Haltung, sein „berwertender Blick“ und sein „wissendes Lächeln“ erinnere sie an einen Türsteher eines Nachtclubs.