Salzburg Ducks fixieren Finale um Iron Bowl daheim

Damit steht fest: Das Finale um die Iron Bowl (verbunden mit dem Aufstieg in die Division 1) wird ebenso in Maxglan stattfinden. Grund: Pokalspiele müssen gemäß Statut in Österreich über die Bühne gehen. Da sich im anderen Halbfinale Tschechen (Znaim) gegen Slowenen (Domzale) mit 39:0 durchsetzten, bekommt Maxglan fix ein Football-Finale im Jahr 2019 zu sehen. Der Termin dafür steht noch aus. Die Tschechen stellen übrigens die beste Defense der Liga, haben in neun Partien mickrige 18 Verlustpunkte gesammelt, dabei nicht weniger als sechs Mal zu null gespielt!