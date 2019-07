Bayerns Last-Minute-Tor verdarb Coach-Debüt

Die Jungbullen schlugen sich trotz etlicher Leihgaben an Meister Salzburg fürs Bramberg-Trainingscamp wacker. Die Jung-Bayern erspielten sich in der Lieferinger Akademie dennoch früh leichte Feldvorteile, gingen im Konter nach Hellermann-Chance durch Karatas in Führung (22.). Nicolas Seiwald, der heuer 108 Minuten Zweitligaluft schnuppern durfte, glich zwar per Kopf nach Kim-Eckball aus (40.). Am Ende lachten aber die Bayern, da Wriedt in letzter Minute das Siegtor gelang. Dabei hatten die Salzburger, wo Neuzugang Kjaergaard nach der Pause debütierte, auch gute Chancen. Barry etwa traf aber per Kopf nur die Latte.