„Playoff dahoam“ mit Volksfest-Charakter

Nein, mit so einer starken Saison haben die Ducks selbst nicht gerechnet. Am Ende ließ man die slowenischen Favoriten ebenso hinter sich, gewann alle acht Spiele in der dritten Liga, genannt Division 2. Die Partien mussten nach dem Aus in Anif und dem erzwungenen Abgang aus Maxglan (reines Fußballstadion) allerdings auswärts bestritten werden, wurden in Rif, Mondsee und Oberalm ausgetragen. Jetzt, wo die Chance auf den Aufstieg besteht, stehen den Enten die Stadttore aber wieder offen.