Qualen bei Bergmarathon berühren auch Herzen

Nachts um 3 Uhr ging es los! Gab eine Feuershow in Gmunden quasi den Startschuss für 470 Leidensfähige, die fortsetzen, was Willi Buchinger 1989 ins Leben rief: Den „Bergmarathon“ rund um den Traunsee! Bei dem Traunstein, Feuerkogel und vier weitere Berge bewältigt werden müssen. „Bei der Premiere am 10. Juni 1989 warfen mehr als die Hälfte der 42 Starter das Handtuch, heute haben wir eine Finisher-Quote von 90 Prozent“, sagt OK-Chef Harald Buchinger vor der 31. Auflage des Events. Bei dem die über 70 km und 4500 Höhenmeter führende Strecke leicht adaptiert wurde, weshalb die Rekordbücher neu geschrieben werden. Es wird eine Siegerzeit von rund 7:40 Stunden erwartet. Dazu bei inklusive der Halbdistanzen 1100 Anmeldungen ein Teilnehmerrekord.