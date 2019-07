Stern-Gruppe hat das Steuer fest in der Hand

Mit einer Betriebsleistung von 110 Millionen Euro freute sich die Stern-Gruppe über ein „sehr erfolgreiches Jahr 2018“, wie Geschäftsführer Karl Neumann betont. Mit Investitionen in eine Hybrid-Lok für die Salzkammergut-Bahn und den Umbau des Solarschiffs am Altausseer See wurden die Weichen gestellt, um nachhaltiger agieren zu können. „Wir können nicht Wasser predigen und Wein trinken“, betont Neumann, der sich freut, dass seit heuer auch eine Plätte am Altausseer See im Einsatz ist. Für zwei weitere solcher Schiffe, die elektrisch oder mittels Handkraft angetrieben werden können, hat die Stern-Gruppe Konzessionen, die sie aber noch nicht nutzt.