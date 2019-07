Hysterie und falsche Mythen rund um Zecke & Co.

Die Angst vor Zecken, Bienen, Wespen & Co. ist in den Sommermonaten meist groß - die Gefahr durch falsche Reaktionen sowie Irrglauben ist jedoch meist viel größer als jene durch die sommerlichen Wegbegleiter. Zwei Mediziner der Barmherzigen Brüder in Linz räumen mit Mythen auf und geben wertvolle Tipps.