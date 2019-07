„Ich gehe mit Freude und ohne Wehmut“

Seit 2012 ist Herbert Eibensteiner Mitglied des Voestalpine-Vorstands. Heute tritt der 55-Jährige die Nachfolge von Wolfgang Eder an der Spitze des Technologiekonzerns an. Mit einem Schlag ist Eibensteiner damit der Chef von 51.900 Mitarbeitern. Wie der Linzer an den neuen Job herangeht? „Es überwiegen eindeutig die Freude und der Spaß an der Aufgabe“, ließ er in einem Interview mit dem firmeneigenen Magazin „Future in Mind“ wissen.