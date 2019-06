Streit um E-Scooter gipfelt in Messerstich

Blutig hat am Freitagabend in Linz ein Streit um einen E-Scooter geendet: Ein Linzer (53) zückte plötzlich ein Messer und stach einer 27-Jährigen in den Rücken. Ein 22-Jähriger hatte die blutigen Szenen mit angesehen und schlug daraufhin dem mutmaßlichen Täter mit dem Scooter auf den Kopf.