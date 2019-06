Salzburgs bittere Realität im Pflege-Alltag

Mit 48 Jahren musste Brigitte Kloimstein nun ihren Job aufgeben: Der Mutter zu Liebe, weil sie jetzt rund um die Uhr Unterstützung braucht. Im Seniorenheim ist mit Pflegestufe 3 – es läuft ein Verfahren um Stufe 4 – zur Zeit kein Platz zu bekommen. Frau Kloimstein nimmt ab Juli die dreimonatige Pflegekarenz in Anspruch. Auch finanziell ist das dann ein Leben am Limit. Wie es danach weitergeht, ist völlig offen. Die Situation belastet die Familie sehr. Auch ihr Mann ist mittlerweile gesundheitlich angeschlagen. Und Brigitte Kloimstein will auch für ihre 14-jährige Tochter da sein. „Die Pflegeplätze im Heim müssen massiv ausgebaut werden“, fordert sie.