„Mario Maker 2“: Was kann der Level-Baukasten?

Übersichtliche, aber kostenpflichtige Level-Datenbank

Die Welten können hochgeladen und von der Community bewertet werden: Ranglisten stacheln den Ehrgeiz an, die Uploads stellen außerdem einen steten Quell neuer kreativer Levels dar und sorgen dafür, dass es nie an Level-Nachschub mangelt. Erfreulicherweise hat Nintendo bei der Online-Komponente an der Übersichtlichkeit gearbeitet, was die Suche nach Levels einfacher macht als früher.