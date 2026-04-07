Mit der „Krone“ ins alte Ägypten reisen

Die Ausstellung ist die zweite immersive Produktion des Hauses und führt die Gäste mithilfe modernster VR-Technologie über 4.500 Jahre zurück auf das Gizeh-Plateau. Im Zentrum steht die Große Pyramide von Cheops: Gäste erkunden das Gizeh-Plateau sowie das Innere des monumentalen Bauwerks, darunter die Königs- und Königinnenkammer und sonst unzugängliche Korridore. Begleitet von einem virtuellen Ägyptologen vermittelt die Experience Einblicke in Architektur, Rituale und die Gesellschaft des Alten Ägyptens.