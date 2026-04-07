Mit der „Krone“ ins alte Ägypten reisen

Seit 13. März hat die neue immersive Ausstellung im Center Donauturm geöffnet und ermöglicht den Besuchern eine immersive Reise ins alte Ägypten durch zahlreiche Virtual-Reality Elemente. Die „Krone“ lädt Sie ein dabei zu sein und verlost 70 Tickets für die Ausstellung.
Die Ausstellung ist die zweite immersive Produktion des Hauses und führt die Gäste mithilfe modernster VR-Technologie über 4.500 Jahre zurück auf das Gizeh-Plateau. Im Zentrum steht die Große Pyramide von Cheops: Gäste erkunden das Gizeh-Plateau sowie das Innere des monumentalen Bauwerks, darunter die Königs- und Königinnenkammer und sonst unzugängliche Korridore. Begleitet von einem virtuellen Ägyptologen vermittelt die Experience Einblicke in Architektur, Rituale und die Gesellschaft des Alten Ägyptens.
Wissenschaftlich fundiert und international erfolgreich
Ein Highlight ist die detailreich inszenierte Begräbnisprozession eines Pharaos sowie eine cineastische Flugsequenz über das antike Gizeh. Die preisgekrönte Experience wurde von Excurio in Zusammenarbeit mit dem Giza Project der Harvard University entwickelt und verbindet wissenschaftliche Genauigkeit mit immersivem Storytelling.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für das einzigartige interaktive Abenteuer im Immersive Center Donauturm insgesamt 70 Tickets. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und mit ein wenig Glück sind Sie live dabei. Teilnahmeschluss ist der 13. April, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehemenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.