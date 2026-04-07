Turnierabbruch! 15-Jährige stirbt nach Team-Essen

Turnier abgebrochen

Die Tragödie erschüttert die gesamte Basketball-Community. Der Veranstalter brach das Turnier sofort ab. „In einem so dramatischen Moment halten wir es für unsere Pflicht, innezuhalten – aus Respekt vor dem Schmerz der Familie, den Teamkolleginnen und allen Beteiligten“, hieß es in einem Statement. Auch der italienische Basketballverband sagte ein weiteres Turnier ab.