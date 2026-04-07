Turnierabbruch! 15-Jährige stirbt nach Team-Essen

Fassungslosigkeit im italienischen Basketball! Die 15-jährige Sofia Di Vico bricht bei einem Turnier nahe Rom nach dem Abendessen zusammen und stirbt wenig später im Krankenhaus.
Die Nachwuchsspielerin war mit ihrem Team von Unione Basket Maddaloni zur „Mare di Roma Trophy in Pink“ angereist. Am Donnerstagabend aß sie gemeinsam mit ihrer Mannschaft auf dem Campingplatz Roma Capitol. Kurz danach klagte sie über Unwohlsein und bekam Atemnot. Sie habe Rührei und grüne Bohnen gegessen, wie es heißt.
Ihr Vater reagierte sofort, brachte sie ins Zimmer und gab ihr Medikamente – doch ihr Zustand verschlechterte sich weiter.
Tod im Krankenhaus
Der Rettungsdienst brachte die 15-Jährige ins Grassi-Krankenhaus in Ostia, wo sie kurz nach ihrer Ankunft in der Notaufnahme verstarb. Sofia litt an einer Milcheiweißallergie. Die Behörden vermuten, dass eine Verunreinigung der Speisen mit Milchprodukten einen anaphylaktischen Schock ausgelöst haben könnte.
Ermittlungen laufen
Die Staatsanwaltschaft in Rom hat ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Eine Autopsie soll Klarheit über die genaue Todesursache bringen. Ermittler versuchen derzeit, den genauen Speiseplan zu rekonstruieren.
Turnier abgebrochen
Die Tragödie erschüttert die gesamte Basketball-Community. Der Veranstalter brach das Turnier sofort ab. „In einem so dramatischen Moment halten wir es für unsere Pflicht, innezuhalten – aus Respekt vor dem Schmerz der Familie, den Teamkolleginnen und allen Beteiligten“, hieß es in einem Statement. Auch der italienische Basketballverband sagte ein weiteres Turnier ab.
Tiefe Trauer
Die Anteilnahme ist groß. Der Bürgermeister von Maddaloni, Andrea De Filippo, schrieb: „Es ist ein Tag tiefer Traurigkeit für uns alle.“
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