Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sieg bei Challenger

Erleichterung nach Premierentitel von Tennis-Ass

Salzburg
07.04.2026 07:00
STC-Spieler Lukas Neumayer hat seinen ersten Challenger-Titel.
STC-Spieler Lukas Neumayer hat seinen ersten Challenger-Titel.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Tennis-Ass Lukas Neumayer hat am Ostersonntag sein erstes Challenger-Turnier gewonnen. Dem Radstädter fiel eine große Last von den Schultern.  Es warten zwei Turniere in den USA auf den 23-Jährigen.

0 Kommentare

Sechsmal stand Lukas Neumayer in einem ATP-Challenger-Finale. Sechsmal ging er als Verlierer vom Platz. Im siebenten Versuch endete diese Unserie des Radstädter Tennisspielers endlich. Am Ostersonntag setzte er sich im Endspiel von Barletta (It) gegen den Italiener Michele Ribecai 2:6, 6:3, 6:3 durch. „Richtig gut“, jubelte der 23-Jährige. „Ich bin extrem glücklich. Es fühlt sich wie eine Erleichterung an.“

Vor dem Finale wusste er um seine schlechte Bilanz, war deswegen auch nervös. „Ich war den ganzen Tag unnötig angespannt. Dann ist es mir körperlich nicht gut gegangen“, erzählte Neumayer ehrlich.

Lesen Sie auch:
Lukas Neumayer.
Challenger in Italien
Endlich! Tennis-Ass Neumayer feiert Turniersieg
05.04.2026
Upper Austria Ladies
Austro-Trio startet am Dienstag ins Linzer Turnier
06.04.2026

Danach fing es auch mental zu rattern an. „Ich habe mir kurz gedacht: Nicht schon wieder.“ Doch in Satz zwei drehte er die Partie, fing an, den Gegner zu dominieren. Matchball zwei verwertete der Pongauer.

Wieder in den Top-200
Damit rückte er von Platz 224 in der Weltrangliste wieder nach vor auf Rang 193, bekam außerdem ein Preisgeld von 15.510 Euro.

Das wird er auch brauchen für seine kommenden Reisen. Nach zwei Trainings Dienstag und Mittwoch in Österreich fliegt der frischgebackene Challenger-Titelträger nach Florida (USA) zu zwei Turnieren in dieser Kategorie. Danach folgt der Bewerb in Mauthausen. Was in der Folge vor dem Grand-Slam-Turnier in Paris noch ansteht, überlegt sich Neumayer noch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
07.04.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
133.337 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
132.318 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Ausland
Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt
127.072 mal gelesen
Das US-Militär hat den Soldaten gerettet, dessen Kampfjet vom Iran abgeschossen worden war ...
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
2227 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Wirtschaft
Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“
1265 mal kommentiert
Die Straße von Hormuz steht aktuell im Zentrum des Konflikts.
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1155 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf