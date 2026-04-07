Erleichterung nach Premierentitel von Tennis-Ass

Tennis-Ass Lukas Neumayer hat am Ostersonntag sein erstes Challenger-Turnier gewonnen. Dem Radstädter fiel eine große Last von den Schultern. Es warten zwei Turniere in den USA auf den 23-Jährigen.
Sechsmal stand Lukas Neumayer in einem ATP-Challenger-Finale. Sechsmal ging er als Verlierer vom Platz. Im siebenten Versuch endete diese Unserie des Radstädter Tennisspielers endlich. Am Ostersonntag setzte er sich im Endspiel von Barletta (It) gegen den Italiener Michele Ribecai 2:6, 6:3, 6:3 durch. „Richtig gut“, jubelte der 23-Jährige. „Ich bin extrem glücklich. Es fühlt sich wie eine Erleichterung an.“
Vor dem Finale wusste er um seine schlechte Bilanz, war deswegen auch nervös. „Ich war den ganzen Tag unnötig angespannt. Dann ist es mir körperlich nicht gut gegangen“, erzählte Neumayer ehrlich.
Danach fing es auch mental zu rattern an. „Ich habe mir kurz gedacht: Nicht schon wieder.“ Doch in Satz zwei drehte er die Partie, fing an, den Gegner zu dominieren. Matchball zwei verwertete der Pongauer.
Wieder in den Top-200
Damit rückte er von Platz 224 in der Weltrangliste wieder nach vor auf Rang 193, bekam außerdem ein Preisgeld von 15.510 Euro.
Das wird er auch brauchen für seine kommenden Reisen. Nach zwei Trainings Dienstag und Mittwoch in Österreich fliegt der frischgebackene Challenger-Titelträger nach Florida (USA) zu zwei Turnieren in dieser Kategorie. Danach folgt der Bewerb in Mauthausen. Was in der Folge vor dem Grand-Slam-Turnier in Paris noch ansteht, überlegt sich Neumayer noch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.