Erleichterung nach Premierentitel von Tennis-Ass

Das wird er auch brauchen für seine kommenden Reisen. Nach zwei Trainings Dienstag und Mittwoch in Österreich fliegt der frischgebackene Challenger-Titelträger nach Florida (USA) zu zwei Turnieren in dieser Kategorie. Danach folgt der Bewerb in Mauthausen. Was in der Folge vor dem Grand-Slam-Turnier in Paris noch ansteht, überlegt sich Neumayer noch.