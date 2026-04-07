Natalie Holzner zeigt jetzt ihre wilde Seite

Neu an der Seite der Sängerin ist Jungbauernkalender-Model Clemens Leitner, der Natalie ebenfalls nachhaltig beeindruckt hat. Im Video spielt er jenen Mann, der inmitten von Gefahr und Bedrohung um seine Rolle kämpfen muss. „Bereits bei den Dreharbeiten waren wir begeistert von seiner schauspielerischen Leistung. Auf Knopfdruck zeigte er den für seine Rolle nötigen Schmerz in seiner Mimik und die Angst in seinem Gesicht und spielte so überzeugend und echt, dass ich beim fertigen Video fast selbst ein wenig Mitleid mit seiner Rolle bekam“, erzählte Holzner gegenüber der „Krone“.