Natalie Holzner zeigt jetzt ihre wilde Seite

Mit „Mission Liebe“ zeigt Natalie Holzner eine völlig neue Seite von sich: Statt Krone, Wüstensand und Märchenflair setzt die Schlagersängerin diesmal auf Action, starke Bilder und klare Botschaften. Unterstützt von Mister Austria Christopher Dengg liefeert sie ein Musikvideo voller Spannung, Glamour und überraschend viel Drama.
Nach dem großen Erfolg von „Kleopatra“ schlägt Natalie Holzner jetzt ein neues Kapitel auf. Mit ihrer neuen Single „Mission Liebe“ verabschiedet sich die Schlagersängerin von Krone, Wüstensand und geheimnisvoller Königinnen-Inszenzuierung und setzt stattdessen auf eine düstere Agenten-Welt mit Action, Tempo und klare Ansagen.
Im neuen Musikvideo wird es spektakulär: Zwischen Ferrari, Explosionen, Casino-Flair und gefährlichen Situationen zeigt sich Holzner so selbstbewusst und entschlossen wie selten zuvor. Die Sängerin präsentiert sich darin als Frau, die Lügen sofort durchschaut, nicht gerettet werden muss und, ganz im Gegenteil, selbst entscheidet, wen sie rettet.
Mister Austria als Bodyguard
Für zusätzliche Spannung sorgt prominente Unterstützung vor der Kamera. Der „Bondboy“ gespielt von Jungbauernkalender-Model Clemens Leitner gerät durch Spielschulden in ernsthafte Schwierigkeiten, Modedesigner Herbert Traumüller zieht als skrupelloser Drahtzieher die Fäden. Und Mister Austria Christopher Dengg sorgt als Bodyguard für die nötige Einschüchterung.
Dass Christopher Dengg Teil des Projekts wird, war für Holzner schnell klar. Schon zuletzt war er häufiger an ihrer Seite zu sehen und so wirkte er auch bereits im letzten Musikvideo der Schlagerbeauty als oberkörperfreier Kriefer des Alten Ägyptens mit. Außerdem begleitete Dengg die 34-Jährige auch als Gitarrist bei diversen Auftritten.
„Mit Christopher macht es unglaublich viel Spaß, zusammenzuarbeiten. Egal, ob vor der Kamera oder live auf der Bühne. Als wir uns über das Drehbuch zu ‘Mission Liebe‘ Gedanken gemacht haben, wusste ich sofort, dass für die Bodyguard-Rolle niemand perfekter wäre als er. Als ich ihn angefragt habe, hat er sofort zugesagt und wieder eine großartige Performance abgeliefert“, schwärmt Holzner.
Neu an der Seite der Sängerin ist Jungbauernkalender-Model Clemens Leitner, der Natalie ebenfalls nachhaltig beeindruckt hat. Im Video spielt er jenen Mann, der inmitten von Gefahr und Bedrohung um seine Rolle kämpfen muss. „Bereits bei den Dreharbeiten waren wir begeistert von seiner schauspielerischen Leistung. Auf Knopfdruck zeigte er den für seine Rolle nötigen Schmerz in seiner Mimik und die Angst in seinem Gesicht und spielte so überzeugend und echt, dass ich beim fertigen Video fast selbst ein wenig Mitleid mit seiner Rolle bekam“, erzählte Holzner gegenüber der „Krone“.
Eines ist klar: Mit dieser neuen Rolle eräffnet Natalie Holzner ein frisches Kapitel in ihrer Karriere. Eines, das nicht nur glamourös, sondern auch mutig, kraftvoll und überraschend düster daherkommt.
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