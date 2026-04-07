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Ruder-Spektakel

„Schade, dass es vorbei ist – es war so geil“

Sport
07.04.2026 06:30
Julian Schöberl lieferte mit den „Dunkelblauen“ aus Ofxord den Favoriten aus Cambridge im ...
Julian Schöberl lieferte mit den „Dunkelblauen“ aus Ofxord den Favoriten aus Cambridge im bekanntesten Ruderrennen der Welt einen guten Fight.(Bild: Schöberl)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Der Linzer Ruderer Julian Schöberl sprach nach dem legendären Rennen Oxford gegen Cambridge mit der „Krone“ über die harten Bedingungen auf der Themse in London, die vielen Traditionen, die Rivaität zwischen den Elite-Unis und das ihm drohende Karriereende. 

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„Natürlich bin ich enttäuscht, dass wir verloren haben.“ Aber was Ruderer Julian Schöberl zu Ostern erleben durfte, wird er eines Tages noch seinen Enkerln erzählen. „Schade, dass es vorbei ist – es war so unfassbar geil“, schwärmt der WSV-Ottensheim-Athlet, der am berühmtesten Ruderrennen der Welt teilnahm: dem „Boat Race“ in London zwischen seinen „Dunkelblauen“ von der Uni Oxford und den „Hellblauen“ aus Cambridge!

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