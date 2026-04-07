„Schade, dass es vorbei ist – es war so geil“

Der Linzer Ruderer Julian Schöberl sprach nach dem legendären Rennen Oxford gegen Cambridge mit der „Krone“ über die harten Bedingungen auf der Themse in London, die vielen Traditionen, die Rivaität zwischen den Elite-Unis und das ihm drohende Karriereende.
„Natürlich bin ich enttäuscht, dass wir verloren haben.“ Aber was Ruderer Julian Schöberl zu Ostern erleben durfte, wird er eines Tages noch seinen Enkerln erzählen. „Schade, dass es vorbei ist – es war so unfassbar geil“, schwärmt der WSV-Ottensheim-Athlet, der am berühmtesten Ruderrennen der Welt teilnahm: dem „Boat Race“ in London zwischen seinen „Dunkelblauen“ von der Uni Oxford und den „Hellblauen“ aus Cambridge!
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