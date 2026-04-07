Der echte Anpfiff

Die Königsklasse spiegelt die rasante Entwicklung des Weltfußballs wohl am treffendsten wider. 1992 trat die Champions League die Nachfolge des Meistercups an, nach einer Vorqualifikation, zwei K.-o.-Runden und einer Spielphase mit zwei Vierergruppen standen damals mit Marseille und Milan die Finalisten fest. Das 1:0 der Franzosen läutete eine neue Ära im Klubfußball ein, die einen ungeahnten Höhenflug hinlegte.