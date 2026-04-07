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Sturm-Sportchef: „Darauf können wir stolz sein“

Fußball National
07.04.2026 07:00
Sturm-Sportdirektor Michael Parensen
Sturm-Sportdirektor Michael Parensen(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Mit dem Sieg bei Rapid schenkte Sturm seinen Fans ein schönes Osterfest. Wie Sportdirektor Michael Parensen das 2:0 beim Rivalen einschätzt, was dem Geschäftsführer am meisten Freude bereitet hat. 

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Inmitten der Spieler und des Betreuerstabs genoss Michael Parensen die Momente vor den feiernden Auswärtsfans im vollen Grazer Sektor.

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