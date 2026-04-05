Heimische Städte, wie sie einmal waren, nur anders

Denn nicht jede Stadt eignet sich automatisch, um in einen historischen KI-Film geformt zu werden. „Interessant sind Städte, in denen sich sehr viel verändert hat seit den Weltkriegen und danach“, sagt der gebürtige Linzer. Bevor er überhaupt ein Video zusammenschneiden kann, sucht er nach Fotomaterial im Internet, das zu verwenden ist. Eine sensible Angelegeneheit, immerhin sind auf den Fotos auch echte Personen zu sehen, die in den Videos „wiederbelebt“ werden.