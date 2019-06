Rezept der Woche: Gebratener Wolfsbarsch

Zubereitung: Fischfilets mit kaltem Wasser abspülen und trocken tupfen. Beidseitig mit Salz und Pfeffer würzen, mit Mehl bestauben. In einer Pfanne in Olivenöl von beiden Seiten ca. 3-4 Minuten je nach Größe braten. In einer großen Schüssel Zitronensaft, 4 El Olivenöl, Salz und Pfeffer verrühren, Couscous dazugeben und mit heißem Wasser übergießen. Couscous in der Marinade quellen lassen, auf der Herdplatte leicht dahinköchelnd. Mit einer Gabel auflockern. Den Paprika in kleine Würfel schneiden. Petersilie von den Stängeln abzupfen und fein hacken. Erdnüsse halbieren und in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Paprika und die Petersilie zum fertigen Couscous geben, mit Salz und Pfeffer final würzen und mit etwas Olivenöl verfeinern. Die Wolfsbarschfilets mit dem Couscous anrichten, Erdnüsse darüber streuen und servieren.