Rezept der Woche: Cremige Lachsterrine

Zubereitung: Eine Rehrückenform zuerst mit Frischhaltefolie, dann mit Lachsfilets auslegen. Gervaiskäse, Sauerrahm und die restlichen Zutaten gut verrühren. Anschließend das würfelig geschnittene Gemüse und die Kräuter dazugeben. Zum Schluss die Gelatine (kurz in kaltem Wasser einweichen, anschließend in heißer Flüssigkeit einrühren und auflösen) unterrühren. Diese Masse in die Rehrückenform füllen, mit Lachsfilets abdecken und mind. 5 Stunden kaltstellen. Dann stürzen und aufschneiden.