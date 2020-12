Rezept der Woche: Faschierter Festtagsbraten

Zubereitung: Geschälte Zwiebeln klein schneiden und in etwas heißem Öl kurz anbraten. Zum Faschierten geben und mit den restlichen Zutaten vermengen. Eine Auflaufform einfetten und die Hälfte des Fleisches in die Form geben. Käse in dünne Scheiben schneiden. Käse und Schinken auf das Faschierte legen, Petersilie klein schneiden und darüber verteilen. Die zweite Hälfte vom Fleisch darüber schichten. Bei 220 Grad ca. 60 Minuten backen.