Paragleiter musste in Baumwipfeln notlanden

Alarmierung per App

Glücklicherweise landete er so in den Baumkronen, dass er keine Verletzungen davontrug. Außerdem konnte der Pilot mit Leichtigkeit per Handy-Bergrettungs-App einen Notruf absetzen und die Rettungskräfte alarmieren. Acht Kräfte der Bergrettung Mayrhofen eilten rasch zur Hilfe.